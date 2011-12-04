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Yaşam

Brezilyalı efsane Socrates öldü

Brezilya Milli Takımının eski oyuncularından Socrates, 57 yaşında hayatını kaybetti.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Brezilya Milli Takımının eski oyuncularından Socrates, 57 yaşında hayatını kaybetti.


Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Socrates yaşamını yitirdi. Ülke basınındaki haberlerde, önceki gün bağırsak enfeksiyonu geçirerek yoğun bakıma alınan Socrates'in Sao Paulo'daki Albert Einstein hastanesinde öldüğü belirtildi.


Hastaneden dün yapılan açıklamada, ''Socrates'in durumu ağır. Solunum cihazına bağlı ve diyaliz tedavisi görüyor'' denilmişti.


57 yaşındaki Socrates, geçen ağustos ayında da sindirim sistemindeki kanama nedeniyle yoğun bakıma alınmış, yaklaşık 2 hafta aradan sonra taburcu edilmişti.


Tıp fakültesi mezunu olduğu için ''doktor'' lakabıyla bilinen Socrates, 1982 ve 1986 Dünya Kupalarında Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapmıştı.


Tam adı Socrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira olan Socrates, Botafogo (1974-1978), Corinthians (1978-1984) ve Fiorentina'da (1984-1985) forma giydi.


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