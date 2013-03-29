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Brezilyalı doktor, yatak olmadığı için 300 hastasını öldürdü mü?

'Ölüm meleği' lakabı takılan doktor, yedi hastasını aşırı doz ilaç vererek ya da yaşam destek ünitesindeyken oksijeni azaltarak öldürmekle suçlanmıştı.

29 Mart 2013 10:06

Brezilya’da bir doktor, hastanede yatak sayısının az olması nedeniyle 300’e yakın hastasını öldürmekle suçlanıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Brezilya, Curitiba’nın Evangelico Hastanesi’nde çalışan Virginia Soares de Souza isimli “seri katil” doktoru konuşuyor. 56 yaşındaki kadın doktor, başında olduğu yoğun bakım ünitesindeki bazı hastaların erken ölümü nedeniyle açılan soruşturma sonrası geçen ay gözaltına alınmıştı.

 

En azılı seri katil olabilir

 

“Ölüm meleği” lakabı takılan doktor, yedi hastasını aşırı doz ilaç vererek ya da yaşam destek ünitesindeyken oksijeni azaltarak öldürmekle suçlanmıştı. Brezilya sağlık bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada sanıldığından daha çok cinayet işlenmiş olma ihtimali bulunduğunu belirterek, doktorun 300’e yakın hastasını öldürmüş olabileceğini açıkladı.

Soruşturmayı yürüten Mario Lobato, “Son yedi yılda De Souza’nın ilgilendiği hastaların ölümünü araştırıyoruz. De Souza, hastanede boş yatak açmak için hastaların ne zaman öleceğine karar vererek “Tanrı’yı oynadı” dedi. Eğer suçlamalar doğrulanırsa De Souza, dünyanın en azılı seri katili olabilir. 2000 yılında da İngiliz doktor Harold Shipman’ın 25 yılda en az 215 hastasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

 

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