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Spor

Brezilyalı Braz, Demir Grup Sivasspor'da

SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Santos Kulübünden Brezilyalı stoper David Braz'ı kadrosuna kattı

09 Ağustos 2018 13:34

SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Santos Kulübünden Brezilyalı stoper David Braz\'ı kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı stoper David Braz\'ın 2018/2019 sezonu için 1 yıl kiralanması konusunda Santos kulübü ile anlaşmaya vardı. Dün sabah Sivas\'a gelen David Braz kulüp tesislerinde kırmızı-beyazlı sözleşmeyi imzaladı. 21 Mayıs 1987\'de Guarrulhos\'ta dünyaya gelen David Braz de Oliveira Filho futbola Palmeiras\'ta başladı. 2009 yılında Yunanistan ekibi Panatinaikos\'a transfer olan David Braz ardından Flamengo, Esporte Clube Vitória gibi takımlarının da formasını giydi. Son olarak geçen sezon Santos formasını giyen 31 yaşındaki stoper yeni sezonla birlikte Demir Grup Sivasspor\'un formasını terletecek. Kariyerinde toplam 221 maça çıkan Brezilyalı savunmacı 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilyalı stoper David Braz, Sivas\'ta özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. 

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