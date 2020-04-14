Brezilyalı bilim insanları Koronavirüs'ün fotoğrafını çekti

Sputnik'in aktardığı habere göre; Brezilyalı virologlar, laboratuvarda geçirimli elektron mikroskobu yardımıyla Koronavirüs'ün fotoğraflarını çekti.

Görüntülerde virüs partiküllerinin hücreye girişi ve sonrasında çoğalmaya başladığı anlar görülüyor. Çoğalan virüs ise başka hücrelere yayılırken üremeye devam ediyor.

Oswaldo Cruz Enstitüsü’nden Dbora Ferreira Barreto-Vieira’nın açıklamasına göre hasta bir kişinin burun ve boğazından alınan virüs örnekleri partiküllerinin biçimi ve boyutunu inceleyebilmelerini sağladı. Ayrıca kullanılan hücrelerin aşı ve ilaçların testleri için uygun olup olmadığı tespit edilebildi.

Oswaldo Cruz Enstitüsü’nden Dbora Ferreira Barreto-Vieira’nın açıklamasına göre, fotoğraflar virüs partiküllerinin biçimi ve boyutunu inceleyebilmelerini sağladı. Ayrıca kullanılan hücrelerin aşı ve ilaçların testleri için uygun olup olmadığı tespit edilebildi. Barreto-Vieira, “Amacımız bu hücrelerin virüsün çoğalması için uygun olup olmadığını anlamaktı ve öyle olduğunu tespit ettik” dedi.