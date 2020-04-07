Brezilyalı bakan salgına "Pekin'in dünyayı ele geçirme planı" dedi; Çin tepki gösterdi

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Çin, Brezilya'daki aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kabinesinden bir ismin Koronavirüs salgınını "Pekin'in dünyayı ele geçirme planı" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi

Cumartesi günü Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Brezilya Sağlık Bakanı Abraham Weintraub, Çin vatandaşlarının aksanıyla alay edenlerin genellikle yaptığı üzere, "r" harflerini "l" ile değiştirerek, "Coğlafi olalak bu klizden kim daha güçlü çıkacak? Bu dünyayı ele geçilme planına Blezilya'dan kim oltak?"yazdı.

Brezilya'daki Çin Büyükelçiliği, Weintraub'un paylaşımın "fazlasıyla absürt ve acınası" olduğunu ifade etti. Büyükelçi Yang Vanming, paylaşımın "çok ırkçı" olduğunu ve "Brezilya hükûmetinden bir açıklama istediklerini" ifade etti.

Brezilya da birçok ülke gibi salgınla mücadele içn Çin'den tıbbi ekipman talep etti. Weintraub, paylaşımdan sonra konuk olduğu bir radyo programında sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, "Eğer bize bin solunum cihazı verirlerse büyükelçiliğin önünde dizlerimin üzerine çöker, özür diler ve bir aptal olduğumu söylerim" dedi.

Geçen hafta Brezilya Sağlık Bakanı, Çin'in verdikleri siparişi hiçbir açıklama yapmadan iptal ettiğini söylemişti. Bu sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.