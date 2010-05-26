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Politika

Brezilya'dan uranyum takasında mektup diplomasisi

Lula da Silva, "uranyum takası anlaşması"nın önemini vurgulamak için ABD, Rusya ve Fransa'ya mektup yazdı.

26 Mayıs 2010 03:00

T24 - Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva,İran ile yapılan ve Türkiye'de uranyum takasını öngören anlaşmanın önemini vurgulamak amacıyla ABD, Rusya ve Fransa devlet başkanlarına mektup yazdı.


Brezilya Devlet Başkanlığı sözcüsü Marcelo Baumbach düzenlediği basın toplantısında, ''Devlet Başkanı Lula, (ABD Başkanı Barack) Obama'ya mektup gönderdi'' dedi.


Mektubun Obama'ya dün ulaştığını da belirten sözcü, Lula'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'e de mesajlar gönderdiğini belirtti.


Lula'nın Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon ile Güney Amerika Devletler Birliği'ne de yazdığını belirten Baumbach, bu inisiyatifin Tahran deklarasyonunun önemine ilişkin Brezilya'nın pozisyonuna açıklık getirmek amacını taşıdığını ifade etti.


Baumbach, Brezilya'nın niyetinin, Tahran deklarasyonunun oluşturduğu fırsatı kaçırmamak amacıyla diplomatik çabaların bir devamlılık arz etmesini sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

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