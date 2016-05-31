Brezilya'daki toplu tecavüz olayında 2 gözaltı



Brezilya polisi, ülkede infial yaratan toplu tecavüz olayıyla ilgili olarak 20 ve 22 yaşlarında iki şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Televizyon kanalı Globo'nun haberine göre futbolcu olduğu belirtilen 20 yaşındaki zanlı pazartesi günü bir restoranda yakalanırken, sosyal medyada paylaşılan videoda görülen 22 yaşındaki diğer zanlı da polise teslim oldu. Polis, olayla ilgili 4 zanlının daha arandığını belirtti. Aranan zanlılar arasında bir uyuşturucu taciri de bulunuyor.

Olay sosyal medyada paylaşılan bir video ile ortaya çıkmıştı. Cep telefonu ile çekilmiş bir videoda bilincini kaybetmiş bir genç kıza 30'dan fazla erkeğin tecavüz ettiği görülüyordu.

Soruşturma eleştirilerin hedefinde

Brezilya'da protesto gösterilerine neden olan bu toplu tecavüz olayının soruşturma aşaması da eleştirilerin hedefi oldu. Bu nedenle olayı soruşturan polis şefi değiştirildi. Soruşturma pazar gününden beri Komiser Christina Bento'nun yönetiminde sürdürülüyor. Daha önce olayı soruşturan Alessandro Thiers'in olayla ilgili kurbana yönelttiği sorular tartışma yaratmıştı. Thiers, tecavüzün kurbanın rızasıyla yaşanıp yaşanmadığı, kurbanın uyuşturucu kullanıp kullanmadığını ve "bu tür alemlere katılma alışkanlığının" olup olmadığı şeklinde sorular yöneltmişti.

Soruşturmayı devralan Komiser Bento ise kurbanın açıklamalarından bağımsız olarak videonun cinsel bir suç işlendiğini ortaya koyduğunu söyledi. Tecavüze uğrayan genç kız da verdiği ifadede olayın gerçekleştiği akşam bir arkadaşına gittiğini ve ertesi gün başka bir evde etrafında 33 silahlı adamla uyandığını anlattı.

Beş gün sonra suç duyurusu

Genç kız olayın gerçekleştiği 21 Mayıs sonrası birkaç gün ortadan kaybolmuş ve olaydan 5 gün sonra suç duyurusunda bulunmuştu. Genç kızın bu süre içinde hastanede tedavi gördüğü tahmin ediliyor. Soruşturmayı yürüten Bento da tecavüzün bir uyuşturucu satıcısının evinde gerçekleştiğine dikkat çekerek genç kızın korkudan susmuş olabileceğini belirtti.