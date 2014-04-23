Brezilya'daki protestoda kan döküldü



Rio'nun turistik bölgesi olan Copacabana'da toplanan göstericiler, lastiklerden kurdukları barikatları ateşe verdi.

Yerel medyasına yansıyan haberlere göre, olaylarda 30 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

25 yaşındaki dansçı Douglas Rafael de Silva'nın polis tarafından öldüresiye dövüldüğü iddiası, protesto gösterilerine neden olmuştu. Dansçının yakın çevresi, ölümden polisi sorumlu tutmuştu.

Brezilya'nın 'kupa gerginliği'

FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Brezilya'da aylardır protesto gösterileri yapılıyor. Brezilyalılar yapılan harcamaları eleştirerek ülkenin dört bir yanında düzenledikleri gösterilerde, 'FIFA evine dön' pankartları açıyor.

Dünyada futbolun en sevildiği ülkelerden biri olan Brezilya'da harcamalar nedeniyle vatandaşlar 12 Haziran'da başlayacak şampiyonaya sevinemiyor. Vatandaşlara göre şehir içi ulaşımda fiyatlar arttı, yolsuzluk had safhada ve gündelik hayat artık daha pahalı.