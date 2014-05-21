Brezilya'daki Dünya Kupası futbolseverleri uykusuz bırakacak

Haziran ayında başlayacak Dünya Kupası, televizyonları başından turnuvayı takip edecek olan seyircileri uykusuz bırakabilir. Eurosport’ta yer alan maç saatlerine göre gece yarısından sonra 2, akşam gün bitimine 1 saat kala da 1 maç oynanacak.

Ekranları başında turnuvayı izlemek isteyen futbol severler de saat 17:00'da televizyonlarının başına geçecek.

Ya mesai saatlerine ya da uyku saatlerine denk gelecek olan yayın saatleri izleyicileri biraz zorlayacak. Brezilya'da düzenlenecek olan turnuvanın yayın saatleri ise şöyle: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:00, 03:00, 04.00...