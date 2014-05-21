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Spor

Brezilya'daki Dünya Kupası futbolseverleri uykusuz bırakacak

Uyku saatlerine denk gelecek bazı Dünya Kupası maçlarının yayın saatleri Türk izleyicileri zorlayacak

21 Mayıs 2014 20:09

Haziran ayında başlayacak Dünya Kupası, televizyonları başından turnuvayı takip edecek olan seyircileri uykusuz bırakabilir. Eurosport’ta yer alan maç saatlerine göre gece yarısından sonra 2, akşam gün bitimine 1 saat kala da 1 maç oynanacak.

Ekranları başında turnuvayı izlemek isteyen futbol severler de saat 17:00'da televizyonlarının başına geçecek.

Ya mesai saatlerine ya da uyku saatlerine denk gelecek olan yayın saatleri izleyicileri biraz zorlayacak. Brezilya'da düzenlenecek olan turnuvanın yayın saatleri ise şöyle: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:00, 03:00, 04.00...

 

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