Brezilya'da Yunan büyükelçiye polis suikastı; katil, karısının sevgilisi çıktı!

Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis'in, karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nafiz Albayrak'ın haberine göre, Brezilyalı yetkililer büyükelçiyi öldüren kişinin, büyükelçinin eşi Fracois Amoridis ile ilişki yaşayan bir polis memuru olduğunu açıkladı.

İsmi Sergio Moreira Filho olan 29 yaşındaki Brezilyalı polisin, işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi.

Yetkililer Moreira'nın suikastı öldürülen Büyükelçi’nin eşiyle birlikte düzenlediklerini bildirdi. Büyükelçinin eşi ve cinayeti işleyen sevgilisi gözaltına alındı.

59 yaşındaki Büyükelçi Kriakos Amiridis'ten pazartesi gününden beri haber alınamıyordu. Brezilya Başbakanı Michel Temer, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a gönderdiği mektupta başsağlığı dileklerini iletti.