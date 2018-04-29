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BBC Türkçe

Brezilya'da yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Temer'e karşı öfke büyüyor: 'Ülkeyi seçmediğimiz bir başkan yönetiyor'

Rio de Janeiro'da Pazar günü hava felaketti. Ama normalde güneşli olan sahillerdeki ağır sis bile binlerce insanın Copacabana'ya giderek Başkan Michel Temer'in istifasını istemesini engelleyemedi.

29 Nisan 2018 20:30

Rio de Janeiro'da Pazar günü hava felaketti. Ama normalde güneşli olan sahillerdeki ağır sis bile binlerce insanın Copacabana'ya giderek Başkan Michel Temer'in istifasını istemesini engelleyemedi.

İnsanlar öfkelerini tam Rio tarzında dışa vurdular - samba ve şarkılar siyasi değişim talep eden sloganlara karıştı.

Brezilya siyasi sürprizlere alışkın. Büyük yolsuzluk skandallarından geçen yıl Dilma Rousseff'in görevden alınmasına kadar çok sayıda sürpriz yaşayan ülkede son haftalar çalkantılı geçti.

Temer'in rüşveti özendiren bir konuşmasına dair ses kayıtlarının sızdırılmasının ardından ülkenin liderine soruşturma açıldı. Öfke giderek büyüdü.

Müzisyen ve siyasal aktivist Ceatano Veloso'nun da dahil olduğu ünlü Brezilyalı sanatçılar ve müzisyenler Pazar günkü konsere katılarak insanların seslerinin daha yoğun çıkmasını sağladılar.

Aktör Daniel Oliveira "Haklarımız için buradayız. Brezilya için önemli bir gün" dedi.

Başkan Temer ise yanlış bir şey yapmadığını söyleyerek istifa etmeyi reddetti.

Daha önce hiç böyle bir başkanlık krizi yaşanmadığını savunan siyasi analist Sergio Abranches ise "Temer'in topal ördek olduğunu düşünüyorum" diyor ve ekliyor:

"Siyasal otoritesini tekrardan sağlamayı hiçbir zaman başaramayacak. İktidarda kalabilir ama bu Brezilya için çok kötü olur."

"Temer istifa" sloganları son ayda Brezilya'da popülerleşti. Kitlelerin bu talebi belki de gerçekleşebilir.

Ülkedeki Yüksek Seçim Mahkemesi 6, 7 ve 8 Haziran tarihlerinde, Dilma Roussef'in kazandığı ve Michel Temer'in de başkan yardımcısı olduğu 2014 başkanlık seçimini iptal edip etmemeyi görüşecek.

Brezilya anayasasına göre Kongre, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçime kadar Temer'in yerine birini seçmek zorunda değil. Bu durum herkesi tatmin etmiyor.

Eylemdeki insanlar "seçim, şimdi" sloganı atıyor. Bu slogan, 1980'lerde 20 yıldan fazla süren askeri yönetim sırasında demokratik seçim isteyenler tarafından atılıyordu. Ama Temer'in sorunları arttıkça bu slogan tekrardan popülerleşti.

Yüksek Seçim Mahkemesi'nin Temer'i görevden alacağını düşünen Kongre üyesi Alessandro Molo, "Halka başkanlarını seçme imkanını tekrardan vermek istiyoruz" diyor.

Protestoculardan Arthur Bezerra da "Ülkeyi seçmediğimiz bir başkan yönetiyor. Başkan yardımcısı olarak seçilmişti ama o zamanlar savunduğu siyaset farklıydı. Yeni bir başkana ihtiyacımız var ama bunun yolsuzluk soruşturmasındaki siyasetçiler tarafından atanmasına izin veremeyiz" diyor.

Önümüzdeki birkaç hafta Brezilyalılar için çok önemli. Başkanlarının görevde kalıp kalmayacağı, ne zamana kadar görevde kalacağı belli olacak.

Herkes bu sürecin bir an önce bitmesini ve ülkede siyasete olan güveni yeniden inşa etme dönemine girmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

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