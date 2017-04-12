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BBC Türkçe

Brezilya'da yolsuzluk iddiaları: Kabinenin üçte birine soruşturma

Brezilya'da üç yıldır devam eden yolsuzluk soruşturması kampsamında, kabine üyelerinin üçte birine yönelik yeni yolsuzluk iddiaları gündeme geldi. İddiaların hedefindeki kişiler arasında devlet başkanının özel kalem müdürü ve bakanlar da var.

12 Nisan 2017 15:53

Brezilya, en az sekiz bakana ve onlarca milletvekiline yönelik soruşturma talimatı verilmesi üzerine yeni yolsuzluk suçlamalarıyla gündemde.

Hakkında soruşturma açılanlar arasında Devlet Başkanı Michel Temer'in özel kalem müdürü, Olimpiyatlar sırasında Rio de Janeiro'nun belediye başkanı ve en az dört eski devlet başkanı var.

Soruşturma, devlete ait petrol şirketi Petrobras'a yönelik 3 yıldır devam eden yolsuzluk soruşturmasının bir parçası.

Yüce Divan hakimi Edson Fachin'in açıkladığı listedeki 108 kişi, büyük çapta yolsuzluk ve Petrobras'tan alınan paraları zimmete geçirme ve siyasetçilere ya da parti fonlarına aktarma iddialarıyla karşı karşıyalar.

Bu isimler, en az 1 milyar dolar rüşvet verdiğini itiraf eden Odebrecht inşaat şirketinin çalışanlarınca verildi.

Listenin kamuya açıklanmasının ardından, Sao Paulo kentinin sakinleri tencere ve tavalara vurarak yolsuzluğu protesto etti.

Soruşturmalar, Devlet Başkanı Temer'in kabinesinin 3'te 1'ini kapsıyor.

Listedeki isimler arasında Devlet Başkanı Temer'in özel kalem müdürü Eliseu Padilha, Dışileri Bakanı Aloysio Nunes ve Tarım Bakanı Blairo Maggi de bulunuyor.

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