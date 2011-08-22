Brezilya'da yerlilerden HES protestosu

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Sao Poulo'da yüzlerce Amazon yerlisi, şehrin gökdelenlerle çevrili bir caddesini kapatıp ateşler yaktı. Eylemin nedeni, ülkenin kuzeybatısındaki Para Eyaleti’ndeki Amazon Nehri’ne bağlı Xingu Nehri’ne yapılması planlanan baraj. 16 bin insanı topraklarından edecek, 11 milyar dolara mal olacak Belo Monte barajının dünyanın en büyük 3’üncü hidroelektrik santrali olması planlanıyor. Yerli halk, hem hükümete, hem uluslararası kamuoyuna “Ormanlarımızı, evlerimizi yok etmeyin” çağrısı yapıyor. Sadece Brezilya’da değil, Fransa’da da aynı nedenle eylem yapıldı.