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BBC Türkçe

Brezilya'da uyuşturucu çeteleri cezaevinde çatıştı: 33 ölü

Roraima eyaletindeki bir cezaevinde rakip çetelere mensup mahkumlar arasında çıkan çatışmada 33 kişi öldü. Bazı mahkumların başlarının kesildiği açıklandı.

06 Ocak 2017 21:34

Brezilya'nın kuzeyindeki Roraima eyaletinde bir hapishanede rakip uyuşturucu çetelerine mensup mahkumlar arasında çıkan çatışmada 33 kişi öldü.

Eyalet yönetiminin üst düzey yetkililerinden Uziel Castro BBC'ye yaptığı açıklamada, bazı mahkumların başlarının kesildiğini söyledi.

Cezaevinde durumun kontrol altına alındığını belirten Castro, çıkan arbedede kaçan mahkum olmadığını açıkladı.

Yetkililer cezaevindeki son çatışma ile ilgili olarak Sao Paulo kentinde faaliyet gösteren uyuşturucu çetesi PCC'yi suçladı.

PCC'nin ülke genelinde cezaevlerinde oldukça güçlü olduğu biliniyor.

Dört gün önce de Brezilya'nın Amazonas eyaletinin Manaus kentindeki bir hapishanede çıkan ve 17 saat süren çatışmada 56 kişi ölmüştü.

Yetkililer kaçan 87 mahkumdan 40'ının yakalandığını duyurulmuştu.

Brezilya hükümeti olayların ardından beş yüksek güvenlikli cezaevi inşa projesinin de yer aldığı bir güvenlik planını kmauoyuna açıklamıştı.

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