Brezilya'da 'üç kişilik medeni beraberlik' tartışması

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde bir noterin, üç kişilik ‘medeni beraberliği’ resmi olarak tanıması tartışma yarattı.

Claudia do Nascimento Domingues adlı noter, bir erkek ve iki kadından oluşan ‘medeni beraberliğe’, ailelere tanınan hakların aynısının tanınması gerektiğini söylerken, kanunlarda bu tip bir sözleşmeye aykırı bir madde bulunmadığını belirtti.

Noterin bu açıklaması bazı din adamlarının tepkisini çekerken bir avukat noterin sözlerini, ‘absürt ve tamamen yasadışı’ olarak niteledi.

Basına konuşmayı reddeden söz konusu erkek ve iki kadın, üç yıldır Rio de Janeiro’da beraber yaşıyor ve faturalar ile diğer harcamaları kendi aralarında paylaşıyor.

Noter Domingues, ortak bir banka hesabı açtıklarını bunun da yasadışı olmadığını söyledi.

Globo televizyon kanalı, üç kişilik ‘medeni beraberliğin’ üç ay önce resmiyet kazandığını ancak bu hafta kamuya duyurulduğunu ifade etti.

Globo’ya göre, tasarının hazırlanmasına yardımcı olan hukuk uzmanı Nathaniel Santos Batista Junior, amaçlarının eşlerden birinin ayrılması veya hayatını kaybetmesi durumunda diğer eşlerin haklarının korunması olduğunu söyledi.

Domingues, bu girişimin ‘aile’ kavramının değiştiğine işaret ettiğini belirtip “Yalnızca var olan bir olguyu tanımış oluyoruz. Yeni bir şey icat etmiyoruz” dedi.

BBC’ye konuşan avukat Regina Beatriz Tavares da Silva, noterin bu adımını ‘absürt ve tamamen yasadışı’ olarak tanımlarken, “Kesinlikle kabul edilemez, Brezilya’nın ahlaki değerlerine karşı” yorumunu yaptı.

Domingues üç kişilik beraberliğe resmiyet kazandırmış olsa da, mahkemelerin, kamu hizmeti sağlayanların ve sağlık sigortası şirketleri gibi özel firmaların bu kararı resmi olarak tanıyıp tanımayacağı henüz bilinmiyor. (BBC Türkçe)