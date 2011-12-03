-Brezilya'da trafik kazası: 33 ölü SAO PAULO (A.A) - 03.12.2011 - Brezilya'da, bir traktör ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişi öldü. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundaki Miracles kentinde, inşaat malzemeleri yüklü bir traktörün şoförünün, virajı alamayıp kontrolünü kaybettiğini, kayan aracın şeker kamışı işçilerini taşıyan otobüse çarptığını kaydetti. Traktörün yükünün de otobüsün içine dolduğu kazada 33 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.