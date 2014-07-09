Brezilya'da tarihi hezimet: 7-1



Bu skor ile "Panzerler" kırılması zor rekorlara imza attı. 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen ve Türkiye'nin dünya üçüncüsü olduğu turnuvada Suudi Arabistan'ı 8:0 yenen Almanlar ilk kez bu denli farklı bir galibiyete ulaştılar. Rakibin beş kez Dünya Şampiyonu olan Brezilya'ya hezimetten öteye bir yenilgi yaşatan Almanya, pazar akşamı oynanacak olan finali de kazanarak milli formasına dördüncü yıldızı takarsa Güney Amerika'da Dünya Şampiyonu olan ilk Avrupa takımı olacak.

Bu maçın ilginç yanlarından biri de Almanların şimdiye dek dünya futbol şampiyonalarında Brezilya'ya hiç gol atamamış olmasıydı. Brezilya'ya adeta bir futbol depremi yaşatan Almanların forvet oyuncusu Miroslav Klose ise bu maçta attığı golle dördüncü kez katıldığı Dünya Futbol Şampiyonası'nda 16 gol atan ilk futbolcu oldu. Böylece Brezilya'nın eski golcüsü Ronaldo'nun şimdiye dek geçerli olan 15 gol rekoru tarihe karışmış oldu. Klose oynadığı 136. milli maçında attığı gol sayısını 71'e çıkarmayı başardı.

Brezilyalı oyuncular ağladı

Maçtan sonra uzun zaman şoktan kurtulamayan Brezilyalı oyuncuların çoğu gözyaşlarına hakim olamayıp kameralar karşısında da ağlarlarken, Alman teknik direktör Joachim Löw bu skorun kesinlikle oyuncularının konsantrasyonunu bozmaması için gerekenin yapılacağını söyledi. Alman milli futbolcular ise şimdi tüm dikkatlerin final maçına çevrildiğini vurguladı. Futbol otoritelerinin birleştiği görüş ise, Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar'ın sakatlığı ve kaptan Thiago Silva'nın sarı kart cezalısı olmasının bu farka neden olamayacağı. Bu skoru Brezilya'nın ev sahibi olarak baskı altında olmasına bağlayan uluslararası yorumcular, peş peşe gelen gollerin şokunun bu sonuca neden olduğunu söylediler.

Ezici çoğunluğu Brezilyalı olan 58 bin seyirci önünde maç karşılıklı ataklarla sürerken Thomas Müller'in 11. dakikada attığı gol ev sahibi takımın konsantrasyonunu önemli ölçüde bozdu. 23. ile 29. dakikalar arasında Klose, iki kez Toni Kroos ve Sami Khedira'nın kaydettikleri gollerle 5:0 yenik duruma düşen Brezilya ancak 90. dakikada şeref golünü atabildi. Bu arada maça ikinci yarıda giren Andre Schürrle 69. ve 79. dakikalarda attığı gollerle Almanya'yı 7:0 öne geçirmişti.

Almanya'nın pazar akşamı (TSİ 22:00) Rio de Janeiro'da oynanacak final karşılaşmasındaki rakibi bu akşam (TSİ 23:00) Sao Paulo'da Hollanda-Arjantin maçının galibi olacak. Bu maçı kaybeden taraf ise Cumartesi akşamı (TSİ 23:00) Brasilia'da üçüncülük için Brezilya ile oynayacak. 1954 yılında İsviçre, 1974 yılında Almanya ve 1990'da İtalya'da Dünya Şampiyonu olan Almanya bu ünvana Güney Amerika'da kavuşan ilk Avrupa takımı olmak için sahaya çıkacak.