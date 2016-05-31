Brezilya'da ortaya çıkan tapeler bir bakanı daha istifa ettirdi

Brezilya Şeffaflık Bakanı Fabiano Silveira yolsuzluk soruşturmasını etkilemeye çalıştığına işaret eden ses kayıtlarının sızdırılmasının ardından istifa etti.

Şeffaflık Bakanı Silveira, Cumhurbaşkanı Temer tarafından yolsuzlukla mücadele ile görevlendirilmiş ve 12 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

Senato Başkanı Renan Calheiros ile birlikte Silveira, eski bir petrol endüstrisi yöneticisinin pazarlık sırasında yaptığı kayıtların sızdırılması ile istifa etmek zorunda kalan son iki isim olmuştu. Aynı tapeler, Temer'in Planlama Bakanı olarak atadığı Romero Juca'nın da geçen hafta istifa etmesine yol açmıştı.

Juca'nın istifası, Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasının ardından istikrarlı bir hükümet kurma hedefleri için önemli bir kırılma noktası olmuştu.

'Yargıyı etkileme çabası'

Reuters'e konuşan bir hükümet yetkilisi, Silveira'nın şimdilik görevinin başında kalacağını ve yerine henüz bir başka ismin atanmadığını söyledi.

Sızdırılan kayıtların bir kısmında Silveira savcıları, yolsuzluk soruşturmasının odağına devlet kontrolündeki petrol şirketi Petrobras'ı koymakla eleştiriyor.

Senato Başkanı Calheiros'un evinde, Silveira bakanlığa getirilmeden üç ay önce yapılan ve kayıtları sızdırılan konuşmada, Şeffaflık Bakanı, Calheiros'a kendisini Petrobras yolsuzluğu soruşturmasına karşı nasıl savunabileceği konusunda tavsiyelerde bulunurken duyuluyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre sızdırılan kayıtlarda, Silveira'nın yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılarla konuşarak ellerindeki bilgileri öğrenmeye çalıştığına dair ifadeler de bulunuyor.

Kayıtların gerçek olduğunu kabul eden Silveira, konuşmanın bazı kısımlarının kesilerek anlamının değiştirildiğini savundu.