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Dünya

Brezilya'da bakanın ses kaydı istifayı getirdi

Ortaya çıkan yeni ses kayıtları, Dilma Rousseff'i destekleyenler arasında 'darbenin kanıtı' olarak nitelendi

24 Mayıs 2016 10:26

Brezilya'da göreve iki hafta önce başlayan geçici hükümetin Planlama Bakanı'na ait olduğu iddia edilen ses kaydının kamuoyuna açıklanmasının ardından bakan Romero Juca istifasını verdi.

Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff aleyhine soruşturma açılması kararının ardından görevi askıya alınan Rousseff'in yerine geçerek geçici hükümeti kuran Michel Temer'in kabinesinde yer alan Juca'nın ses kaydında Rousseff'in azli süreciyle birlikte yürütülen 'Araba Yıkama' isimli yolsuzluk operasyonlarının hasıraltı edilebileceğini söylediği duyuluyor.

İstifasını verdiğini açıklayan Juca, "Savcıların konuyla ilgili ne söyleyeceğini bekleyip görelim. Herhangi bir yasadışı iş yapmadığımdan eminim" dedi.

 

Rüşvet almakla suçlanan siyasiler

 

Ülkede yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Juca'nın da bulunduğu toplam bakanın devlete ait Petrobras şirketi üzerinden milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Planlama Bakanı Juca, ses kaydında Transpetro şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Sergio Machado'yla konuşuyor.

Suçunu kabul edip savcılarla uzlaşmaya giden Machado'nun telefon görüşmesi kayıtlarını da savcılık yetkililerine teslim ettiği ifade ediliyor.

 

Rousseff destekçileri: Darbenin kanıtı

 

Ortaya çıkan yeni ses kayıtları, Dilma Rousseff'i destekleyenler arasında 'darbenin kanıtı' olarak nitelendi.

 

Dilma Rousseff, aleyhinde başlatılan azil sürecini 'bir darbe' olarak tanımlamaya devam ediyor.

Rousseff, 2014 yılındaki genel seçimler öncesinde ekonomik verilerde manipülasyon yaparak bütçe açığını olduğundan düşük göstermeye çalışmakla suçlanıyor. Rousseff ise iddiaları reddediyor.

 

 

 

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