Brezilya'da seçimleri sağ popülist Bolsonaro kazandı

Brezilya’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu “Donald Trump” benzetmesi yapılan sağ popülist Bolsonaro kazandı. Bolsonaro, Brezilya’yı “büyük bir ulus” yapacağına dair söz verdi.Brezilya’da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu sağ popülist Jair Bolsonaro kazandı. Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı eski asker Jair Bolsonaro oyların yüzde 55,2'sini alarak seçimin galibi oldu. Rakibi İşçi Partisi'nin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44,8’ini aldı.

"Brezilya'nın Donald Trump’ı" olarak anılan sağ popülist Bolsonaro, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Birlikte Brezilya’nın kaderini değiştireceğiz" dedi. Brezilya’yı "büyük bir ulus" yapmak istediğini vurgulayan Bolsonaro, sağ bir siyaset izleyeceğinin de işaretini verdi. Bolsonaro, "sosyalizm, komünizm, popülizm ve aşırı sol ile artık flört etmeye sürdüremeyiz" şeklinde konuştu.

Brezilya’da 1964-1985 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminden övgü ile söz eden Bolsonaro, "anayasa, demokrasi ve özgürlüğü" savunacağına da "Tanrı huzurunda yemin ettiğini" vurguladı.

Rakibinden uyarı

Seçimleri kaybeden solcu aday Haddad, sonuçların belli olmasından sonra yaptığı açıklamada, yenilgiyi kabul etti, ancak Bolsonaro'yu tebrik etmedi. Bolsonaro’nun seçilmesi ile ülkedeki vatandaşlık hakları ile siyasi ve sosyal hakların tehdit altında kalacağı konusunda uyarıda bulunan Haddad, “ulusun çıkarlarını” savunmak için mücadele vereceğinin altını çizdi.

7 Ekim’de yapılan seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 46’sını alan sağ popülist Bolsonaro, ikinci turun favorisi olarak gösteriliyordu. Haddad ise seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 29’unu almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Devlet Başkanı Michel Temer, Bolsonaro’yu tebrik ederek, başkanlığı devretmek için hazırlıklara Pazartesi günü başlanacağını açıkladı. Bolsonaro görevi Ocak 2019'da devralacak.

Bolsonaro’nun vaatleri

Bolsonaro’nun zaferi Rio de Janerio, Sao Paulo gibi büyük kentlerde halk tarafından sokaklarda kutlandı. AFP’ye konuşan iş adamı Andre Luiz Lobo, seçim sonuçlarını "Halk sözünü söyledi. Biz, şiddet ve yolsuzluk yüzünden ümitsizliğe kapılmış, öfkeli halkız" sözleriyle değerlendirdi.

Yaklaşık son üç yıldır ağır bir ekonomik kriz yaşayan Brezilya'da, siyasetçi ve iş adamlarının yolsuzluklara karıştığı iddiaları ve ülkede suç oranının artması halkta öfke yaratıyordu.

Bolsonaro, çalkantıda olan ekonomiyi düzelteceği ve yolsuzlukla mücadele edeceği yönündeki vaatleriyle halkın desteğini aldı.

Bolsonaro, ekonomide özelleştirmeye ağırlık vermeyi, emeklilik sisteminde reform yapmayı planlıyor. Hristiyanlığa ait değerleri savunma sözü veren Bolsonaro, kürtaja karşı çıkıyor. Yolsuzluk ve şiddet ile mücadele etme vaadinde bulunan sağ popülist siyasetçi, polisin silah kullanımını ve "iyi Brezilyalıların" silaha erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kadınlar, eşcinseller ve siyahlar hakkındaki karalayıcı söylemlerine rağmen Bolsonaro'nun bu kesimlerden de oy aldığı tahmin ediliyor. Bir kadın politikacıya "tecavüze değmezsin" demesi, oğlunun eşcinsel olmasındansa ölmesini tercih edeceğini söylemesi ve yerli siyah halk hakkında kullandığı "işe yaramazlar" ifadesi, Bolsonaro'nun tartışma yaratan açıklamaları arasında yer almıştı.

AFP,rtr,epd/JD,GA

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