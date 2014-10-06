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Dünya
Deutsche Welle

Brezilya'da seçim ikinci tura kaldı

Brezilya, devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Halen görev başında bulunan Dilma Rousseff yeterli oyu alamadığından seçim ikinci tura kaldı.

06 Ekim 2014 11:59


Resmi olmayan sonuçlara göre Dilma Rousseff oyların yaklaşık yüzde 41,6'sını aldı. Seçim öncesi anketlerde oy oranı yüzde 22 dolayında seyreden Aécio Neves sürpriz bir çıkış yaparak yüzde 33,6'ya ulaştı.

Dilma Rousseff, 1 Ocak 2011 tarihinden bu yana Brezilya'nın devlet başkanlığını yapıyor. Rousseff'in liderliğini yaptığı merkez soldaki İşçi Partisi (PT), 2003'ten bu yana iktidarda bulunuyor. Rousseff, taraftarlarına ikinci turda zafer vaat etti.

Sonucu değerlendiren Neves ise "Değişim umudunun simgesi olarak kabul edilmekten onur duyuyorum" dedi. 54 yaşındaki Neves, merkez sağdaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSDB) adayıydı.

Aécio Neves, Brezilya'nın askeri diktatörlük dönemi sonrası halk oyuyla seçilen ilk devlet başkanı Tancredo Neves'in torunu. Neves, 2003 – 2010 yılları arasında ülkenin zengin eyaletlerinden Minas Gerais'in valiliği görevinde bulunmuştu.

Brezilya Sosyalist Partisi'nin (PSB) devlet başkanı adayı, eski Çevre Bakanı Marina Silva'nın oy oranı yüzde 21'de kaldı.

26 Ekim'de yapılacak ikinci turda Rousseff ve Neves yarışacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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