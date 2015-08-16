Brezilya'da protesto günü



Artan hayat pahalılığının yanı sıra iktidardaki İşçi Partisi liderlerinin adının karıştığı Petrobras skandalı da protesto ediliyor. İşçi Partisi, 2003'ten bu yana Brezilya'da iktidarda bulunuyor. Gösteriler "Movimento Brasil Livre" adlı siyasi platform tarafından organize ediliyor.

Nisan ayında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere 700 bin, mart ayındaki mitinglere ise 1,7 milyon kişi katılmıştı.

Vatandaşın alım gücü azaldı

Dünya çapında hammadde fiyatlarının gerilemesi Brezilya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Tüketim azalırken enflasyon oranı bir yıl içinde yüzde 10'a tırmandı. Enflasyon, vatandaşın alım gücünü ciddi ölçüde düşürdü.

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, geçen ekim ayında yapılan seçimde oyların yüzde 51,64'ünü alarak kıl payı seçimi kazanmıştı. Rousseff, zafer konuşmasında siyasi reform ve yolsuzluklara sert ceza sözü vermiş, enflasyonla mücadele ve ekonominin canlandırılmasını öncelikleri arasında saymıştı.

'Kongre Rousseff'i görevden alsın'

Kamuoyu anketlerine göre Rousseff'in politikalarını onaylayanların oranı yüzde 8'e kadar geriledi. Anketlere katılanların üçte ikisi Rousseff'in Kongre tarafından görevden alınmasını istiyor. Dilma Rousseff'in görev süresi 2018 yılında doluyor.

İşçi Partili Rousseff seçimde yoksul kesimlerden destek görmüş, sosyal programların devamını, ekonomide devletin etkisinin artmasını, ücret artışı ve yeni istihdam alanları açılarak yoksullarla zenginler arasındaki gelir farkının azaltılmasını vaat etmişti.

Forbes dergisi Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i mayıs ayında dünyanın en güçlü kadınları arasında göstermişti.