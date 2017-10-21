Brezilya’da modern kölelik düzenlemelerine tepkiler büyüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Ekim (DHA) – Birleşmiş Milletler’in (BM) geçtiğimiz yıl modern kölelikle mücadele için çabalarını takdir ettiği Brezilya’da hükümet modern köleliği kolaylaştıran bir düzenleme getirdi.

\"Köle gibi çalışmanın\" tanımını yeniden yapan düzenleme, insan hakları gruplarına göre denetimcilerin ve kötü çalışma koşulları altında çalışanların elini güçsüzleştiriyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) düzenleme için, \"Modern köleliği kolaylaştırıyor. Brezilya modern kölelikle mücadelede bir referans değildi fakat şimdi bu düzenleme ile kötü bir örnek oldu\" uyarısı yaptı.

İnsan Hakları örgütü işverenlere karşı çalışma koşullarına yönelik dava açmayı zorlaştıran hatta imkansız hale getiren dokuz değişikliği sert bir şekilde eleştirdi.

Yeni düzenlemeye göre kölelik artık, \"onur kırıcı şartlarda yorucu çalışma günleri\" olarak değil, yalnızca \"özgürlüğün kısıtlanması\" olarak kanıtlanabilecek.

BM\'ye bağlı kölelikle mücadele eden kuruluşlarından Voluntary Trust Fund on Contemporart Forms of Slavery vekili Leonardo Sakamoto düzenleme için, \"Daha önce bir işçi domuzlarla uyuyorsa, suyu yoksa ve para almıyorsa denetçiler işçi o çiftlikten ayrılma özgürlüğüne sahip olsa bile, bunun modern kölelik olduğunu söyleyebiliyordu\" dedi.

Yeni düzenlemeye göre işçi silah zoruyla veya kaba kuvvetle çiftlikte tutulmadan kölelik olduğunu söylemek imkansız. (Fotoğraflı)