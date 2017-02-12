Brezilya'da kocaları adına grev yapan polis eşleri kararlı

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde bir haftadır polis kocaları adına "grev yapan" kadınlar, müzakerelerde fikirlerinin alınmadığını söylerek eylemlerine devam kararı aldı.

Cuma günü yerel yetkililerle polis temsilcileri arasında anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Askeri polis memurlarının grev yapması yasak olduğu için, eşleri ve yakınları, ücret artışı talebiyle eyaletteki karakolların girişlerini kapatmıştı. Karakollardaki memurlar bu nedenle dışarı çıkamıyor.

Cuma günü, eyalet yetkilileri, 700 kadar polis memuruna "isyan" davası açma tehdidinde bulunmuştu. Bu kişilerin suçlu bulunması halinde iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Grev, askeri yapıda örgütlenen ancak Brezilya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olmayan askeri polisleri (inzibat) kapsıyor.

Askeri polisler, sadece sokaklarda devriye gezerek asayişi sağlamakla görevli. Brezilya Anayasası, askeri polisleri "yardımcı güç" olarak tanımlıyor.

Grev eyalette güvenlik boşluğu yaratmış, bu sürede yaşanan şiddet olaylarında 137 kişi hayatını kaybetmişti.

Espirito Santo'ya gelen Brezilya Savunma Bakanı Raul Jungmann, asayişi sağlamak için eyalete üç bin asker gönderileceğini söyledi.

Karakolların önündeki kadın protestoculara seslenen Jungmann, "Eşlerinizi ve partnerlerinizi kapana sürüklemeyin. Başka seçenek yok ve bu eylemlerle hiçbir yere varılmaz" dedi.

Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer de Cuma günü ilk kez krize müdahale etmişti. Grevin yasa dışı olduğunu söyleyen Temer, "Protesto hakkı, Brezilya halkını rehin alamaz" diye konuşmuştu.

Grev, eyalette yaşamı büyük ölçüde felce uğrattı. Grev nedeniyle, birçok okul, işyeri ve hastane kapandı belediyeye ait toplu taşıma araçları çalışmadı.

Rio de Janeiro'da da askeri polis yakınları karakollar önünde benzer eylemler yaptı ancak birçok bölgede devriye nöbetleri aksamadı.

Askeri polis maaşları Brezilya'daki tüm eyaletlerdeki en düşük maaş konumunda.