Brezilya'da ilk turu aşırı sağcı Bolsonaro kazandı

Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50'lik oy barajını aşamadı. Seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan isim ise Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı Jair Bolsonaro oldu.

Oyların yüzde 46,3'ünü alan aşırı sağcı siyasetçinin ikinci turdaki rakibi İşçi Partisi'nden Fernando Haddad olacak. İlk turda yüzde 29 oy alan sol görüşlü siyasetçi, hakkındaki yolsuzluk suçlamasından aldığı 12 yıllık hapis cezası nedeniyle adaylıktan men edilen Brezilya eski Devlet Başkanı Lula'nın yerine seçimlerde yarışıyor. 55 yaşındaki Haddad, 2013-2017 yılları arasında Sao Paulo belediye başkanlığı yapmıştı.

Eski bir yüzbaşı olan Bolsonaro, büyük bir finansman desteği almadan sürdürdüğü seçim kampanyası kapsamında geçen ay düzenlediği bir mitingde bıçaklanmıştı. Saldırıda yaralanan 63 yaşındaki siyasetçi, bu nedenle seçim kampanyasına ara vermek zorunda kalmıştı. Bolsonaro, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Televizyonda süre alamadığımızı, hâlen kampanya parası verilmeyen çok küçük bir parti olduğumuzu ve benim de 30 gündür hastanede yattığımı göz önüne alırsak bu büyük bir zafer" dedi.

ABD ile ilişkileri güçlendirme vaadi

Seçim kampanyasında özellikle Twitter ve Facebook'u etkin biçimde kullanarak destek toplayan Bolsonaro, ülkedeki yolsuzlukları sonlandıracağı, suç oranını düşüreceği ve ekonomik sıkıntıları gidereceği yönünde mesajlar vermişti. Bolsonaro, Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi olan ve bölgede en fazla diplomatik güç sahibi ülke konumunda bulunan Brezilya'nın dış politikasına dair vaatlerde bulunurken özellikle Venezuela gibi solcu rejimlere karşı daha sert bir politika izlemeyi ve ABD ile ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Bolsonaro, seçildiği takdirde kabineyi 15 bakanlığa düşüreceğini ve birçok kamu şirketini de özelleştireceğini veya kapatacağını duyurmuştu.

Kısa süre öncesine kadar Brezilya'daki küçük partilerden biri olan Sosyal Liberal Parti, aynı gün yapılan genel seçimlerde de büyük bir başarı yakalayarak Kongre'deki en güçlü ikinci parti konumuna geldi.

İkinci turda çekişme bekleniyor

Bolsonaro ile Haddad arasındaki yarışın ikinci turu, 28 Ekim'de yapılacak.

Siyasi gözlemciler, savunduğu milliyetçi politikalar ve sistem karşıtı söylemleri nedeniyle "Tropikal Trump" olarak adlandırılan Bolsonaro'nun, başı skandallardan kurtulmayan geleneksel partilere karşı kamuoyunda artan antipatinin yarattığı siyasi boşluktan faydalandığı görüşünde.

Seçimlerden önce yapılan anketler Bolsonaro'yu favori gösteriyordu ancak rakiplerine bu denli bir fark atması beklenmiyordu. Anketler buna karşın Bolsonaro ile Haddad arasındaki ikinci turun çekişmeli geçmesini öngörüyor.

İlk turda elenen merkez sol ve merkez sağ partilerin adayları, ikinci turda herhangi bir ismi destekleyip desteklemeyeceklerine önümüzdeki günlerde karar vereceklerini açıkladı.

DW,AP,rtr/CÖ,BK

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