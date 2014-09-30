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Dünya

Brezilya'da ilginç bir rehine krizi: Devlet başkanı seçilirse patlatırım

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da lüks bir otelde silahlı bir kişi, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in yeniden seçilmemesi için üstüne patlayıcı yüklü yelek giydirdiği bir otel çalışanını rehin aldı

30 Eylül 2014 00:50


Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki lüks bir otelde silahlı bir kişinin, bir çalışanı rehin aldığı bildirildi.

Emniyet yetkilisi Marcelo Fernandes, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin kent merkezinde Saint Peter Oteli'ne girerek, bir çalışanı rehin aldığını, 300 konuk ve işçinin olaydan hemen sonra otelden tahliye edildiğini açıkladı.

Otelin 13. katında balkonda silahını salladığı görülen saldırganın, elleri bağlı erkek rehinenin üzerine patlayıcı yüklü yelek giydirdiği belirtildi.

Üç polis memurunun, kimliği tespit edilen saldırganı eyleme son vermeyi ikna etmeye çalıştığı ifade edilirken, polis, rehinenin üzerindekilerin, patlayıcı olduğundan neredeyse yüzde yüz emin olduklarını bildirdi.

Yalnız olduğu sanılan saldırganın, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in gelecek ay yeniden devlet başkanı seçilmemesini ve sabıka kaydı yasasının hakkının verilmesini talep ettiği belirtildi.

Brezilya'da söz konusu yasa, sabıkasında suç veya yolsuzluk bulunan siyasetçilerin, yeniden seçilmesini engelliyor.

 

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