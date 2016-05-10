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Dünya
Deutsche Welle

Brezilya'da iktidar savaşı kızışıyor

Yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olan Brezilya Devlet Başkanı Roussef'in görevden azledilmesine ilişkin süreç Kongre'nin iki kanadının başkanlarını karşı karşıya getirdi.

10 Mayıs 2016 12:09


Brezilya'da Kongre'nin üst kanadı olan Senato'nun başkanı Renan Calheiros, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden azledilmesine ilişkin oylamanın planlandığı gibi çarşamba günü yapılacağını açıkladı. Calheiros, bu kararla Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 17 Nisan'da yapılan azil oylamasını iptal eden kararını tanımadığını göstermiş oldu.

Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Waldir Maranhao kısa bir süre önce, Rousseff hakkında soruşturma başlatılmasının önünü açan 17 Nisan'da yapılan oylamanın 'şekil itibariyle kusurlu olmasını' gerekçe göstererek iptal edilmesi kararı almıştı.

Temsilciler Meclisi oylaması

17 Nisan'daki oylamada Roussef karşıtları Temsilciler Meclisi'nde üçte iki çoğunluk sağlamayı başararak, Roussef'in görevden azledilmesi ve hakkında soruşturma açılması kararını onaylamak üzere Senato'ya göndermişti. Senato'nun Temsilciler Meclisi Başkanı Maranhao'nun oylamanın iptali kararını görmezden gelerek, Rousseff'in görevden azledilmesine yönelik önergeyi kabul etmesi halinde Devlet Başkanı 180 gün süreyle görevinden uzaklaştırılacak. Bu sürede devlet başkanlığı görevini Rousseff'in muhalifi Devlet Başkan Yardımcısı Michel Temer'in yürütmesi bekleniyor.

Rousseff, 2014 seçimleri öncesinde bütçe rakamlarını olduğundan daha iyi göstermek ve seçim kampanyası döneminde Brezilya kamu petrol şirketi Petrobras’ın bağışlarından faydalanmakla suçlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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