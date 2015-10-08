Brezilya'da hükümete bütçe darbesi



Kısaca TCU olarak anılan Brezilya Sayıştayı (Tribunal de Contas da União), parlamentoya bütçeyi reddetme çağrısında bulundu.

TCU'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "bütçede gelir-gider açığının gizlenmesi amacıyla birçok usulsüzlüğe başvurulduğu" belirtildi. Gözlemciler, Sayıştay'ın çıkışının muhalefetin elini güçlendirmesini bekliyor.

Dilma Rousseff zor durumda

13 yıldır iktidarda bulunan İşçi Partisi (PT) yolsuzlukla suçlanıyor, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in istifası talep ediliyor.

Brezilya'yı sarsan Petrobras yolsuzluk skandalında ilk mahkûmiyet kararları geçen ay verilmiş, İşçi Partisi'nin eski mali işler sorumlusu Joao Vaccari Neto, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Petrobras skandalı

Petrobras skandalı, 2003 – 2010 yılları arasında şirketin denetim kurulu başkanlığını yapan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i zor durumda bıraktı. Yolsuzluk skandalıyla birlikte 13 senatör ve 22 milletvekilinin adı gündeme geldi.

Brezilya İşçi Partisi'nin kasasına Petrobras rüşvet gelirlerinden 177 milyon euro aktarıldığı ileri sürülüyor. 2004 – 2014 yılları arasında Petrobras'ın ihaleye fesat karıştırılarak yaklaşık 2 milyar dolar zarara uğratıldığı iddia ediliyor.