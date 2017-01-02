Brezilya'da hapishane ayaklanması: En az 60 mahkûm öldürüldü

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde Pazar günü başlayan cezaevi ayaklanmasında, 'en az 60 mahkûmun öldürüldüğü' açıklandı.

Amazonas eyaletinin cezaevleri müdürü Sergio Fontes, Manaus kentinde baş gösteren ayaklanmanın, rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan kavgadan kaynaklandığını belirtti.

Anisio Jobim hapishanesindeki mahkûmlar, çıkan isyanda 12 gardiyanı kaçırmış, öldürülen 6 kişinin başsız bedenleri ise, hapishaneyi çevreleyen tellerin dışına atılmıştı.

Pazartesi günü sonra eren isyanın ardından, gardiyanların sağ salim bırakıldığı, mahkûmların silahlarını bırakarak teslim olduğu kaydedildi.

Birçok mahkûmun, kaosu fırsat bilerek hapishaneden kaçmayı başardığı ifade ediliyor.

Sergio Fontes, Eyaletin en büyük hapishanesi Anisio Jobim'de çıkan isyanın büyüklüğüne ilişkin ellerinde net bilgi olmadığını, bu sebeple ölü sayısının yükselebileceğini söyledi.

Fontes daha sonra yaptığı açıklamada, bu olayın, "eyaletin tarihindeki en büyük hapishane katliamı" olduğunu ifade etti.

Dünyada cezaevindeki mahkûm sayısının en yüksek olduğu ülke, Brezilya.

Brezilya Adalet Bakanlığı, ülkede 600 binden fazla mahkûm olduğunu söylüyor. Brezilya'daki bu tür kalabalık hapishanelerin çeteler tarafından yönetildiği bildiriliyor.

Cezaevlerinin aşırı kalabalık olması, daha önce de ülkede farklı ayaklanmaları tetiklemişti.

Ekim ayında Brezilya'nın kuzeyindeki Boa Vista kentinde bulunan bir hapishanede rakip iki çetenin üyeleri arasında çıkan bir başka çatışmada, 10 kişinin öldürüldüğü kaydedilmişti.