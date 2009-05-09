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Yaşam

Brezilya'da H1N1'nın insandan insana bulaştığı vakaya rastlandı

09 Mayıs 2009 13:17

Brezilya'da insandan insana H1N1 virüsünün bulaştığı bildirildi.

Brezilya Sağlık Bakanı Jose Gomes Temporao, bunun ülke sınırları içinde virüsün insandan insana bulaştığı ilk vaka olduğunu belirtti.

Temporao, düzenlediği basın toplantısında, "9 şüpheli vakaya yapılan testler sonucunda, Santa Catarina bölgesindeki iki kişi arasında sınırlı bir bulaşma olduğunun anlaşıldığını" söyledi.

Yetkililere göre, Brezilya'da kesinleşen domuz gribi vakası 6'ya çıktı.

Bu arada H1N1 virüsünün yol açtığı yeni grip türünden ilk ölümlü vakanın meydana geldiği Kanada'daki bu hastanın, Meksika'ya seyahat etmediğibildirildi.

Meksika ve ABD'den sonra domuz gribinden ölümlü vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Kanada'daki sağlık yetkilileri, 28 Şubatta ölen 30'lu yaşlardaki kadının Meksika'ya gitmediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Meksika dışında tespit edilen domuz gribi hastalarının, genelde Meksika'dan geldiği ortaya çıkıyordu.

Kanadalı kadının ölümüyle, H1N1 virüsünden dünya çapında öldüğü doğrulananların sayısı 48'e çıktı.

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