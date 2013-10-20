T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brezilya'da göstericiler 'deney' köpekleri için çatıştı

Brezilya’nın güneydoğusunda hayvan hakları savunucularının, hayvanların testlerde kullanıldığı bir laboratuvarı basıp 178 köpeği serbest bıraktığı bildirildi

20 Ekim 2013 01:24

Brezilya'da hayvan hakları için yapılan protestoda polisle çatışan ve bir ecza laboratuvarını basan göstericiler, deneylerde kullanılan 178 köpeği kurtardı.

Yetkililer, bir grup göstericinin dün Sao Roque kentindeki Instituto Royal Eczacılık Şirketi'nin laboratuvarına zorla girdiğini söyledi.

Göstericilerin, laboratuvarda şirket tarafından üretilen ilaçların yan etkilerini test etmek için kullanılan 178 Beagle cinsi köpeği kafeslerinden salıverdikleri belirtildi.

Bugün de yaklaşık 500 gösterici, olayın ardından bariyerler yerleştirilen laboratuvarın önünde protesto eylemi düzenledi.

"Köpekleri kurtarın" yazılı pankartlar taşıyan ve hayvanların deneylerde kullanılmasını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Polis, kendilerine taş atan ve üç aracı ateşe veren göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Öte yandan göstericilerin yanlarında götürdüğü köpeklerden hiçbirinin bulunamadığı kaydedildi.

 

ETİKETLER

brezilyadeney köpeklerigöstericilerçatıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24