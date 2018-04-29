Brezilya'da göstericiler bakanlık binasını ateşe verdi

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösteride protestocular, bazı bakanlıkların binalarına saldırdı. Göstericiler Tarım Bakanlığı'nın binasını ateşe verdi.

Yetkililer, başkentteki gösteriye yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını belirtti.

Bakanlık binalarını korumak için binaların önüne askeri birlikler sevk edilirken kent sokaklarında da polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Göstericiler, Devlet Başkanı Michel Temer'in istifasını, erken genel seçime gidilmesini ve ekonomik reform planlarının geri çekilmesini talep ediyor.

Temer geçen hafta kendisine yöneltilen yeni yolsuzluk iddialarını reddetmişti.

Brezilya'da yolsuzluk iddiaları: Kabinenin üçte birine soruşturma

Gösteriler nedeniyle bazı bakanlık binalarının boşaltıldığı bildiriliyor.

AFP haber ajansına konuşan bir yetkili, Tarım Bakanlığı'na yönelik saldırıyla ilgili, "Bakanlık binasının özel ziyaretçi girişinde bir işgal yaşandı. Buradaki bir odada ateş yaktılar, eski bakanların odalarındaki resim çerçevelerini kırdılar ve polisle karşı karşıya geldiler" dedi.

Sokaklarda, polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda en az bir kişinin yaralandığı, bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Polis, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullandı.

Polise taş atan göstericilerse yer yer bariyer kurdu ve kurdukları bariyerleri ateşe verdi.

Temer, ülkeyi yolsuzluk skandalıyla ilişkili bir tanığa sessiz kalması için rüşvet vermekle suçlanıyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden O Globo, Temer'in siyasetçi Eduardo Cunha'ya rüşvet ödenmesinin gerçekleşmesine izin veren bir ses kaydının olduğunu öne sürüyor.

Eduardo Cunha'nın ismi parlamentonun alt kanadının sözcüsüyken yolsuzluk ve rüşvet skandalına karışmış, görevinden ayrılan Cunha Mart ayında yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hapse girmişti.

Brezilya'da kabinenin üçte biri hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması yürütülüyor.

Geçen yıl Dilma Roussef'in görevden azli ardından göreve Temer gelmişti.