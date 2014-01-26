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Dünya
Deutsche Welle

Brezilya'da Dünya Kupası protestoları

2014 Dünya Kupası'nın yapılacağı Brezilya'da organizasyona ayrılan bütçeyi protesto eden göstericilerin bir bölümü banka ve dükkânları yağmaladı. 128 kişi gözaltına alındı.

26 Ocak 2014 19:33


FIFA 2014 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Brezilya'da vatandaşlar, organizasyon bütçesinden rahatsız. Sao Paulo'da toplanan 2 bin 500 gösterici, 'Dünya Kupası olmayacak' sloganları atarak, organizasyona ayrılan bütçeye tepki gösterdi. Barışcıl başlayan gösteri ilerleyen saatlerde şiddet olaylarına sahne oldu. Küreselleşme karşıtı Kara Blok üyeleri banka ve dükkânları yağmaladı.

Facebook üzerinden organize edilen gösterilerin bir diğeri Rio de Janeiro'da yapıldı. Kısmen daha küçük çaptaki bu gösteriye 130 kişi katıldı. Ülkenin diğer kentlerinde de Dünya Kupası'nı protesto gösterileri düzenlendi. Brezilya polisi gösterilerin büyük ölçüde barışcıl geçtiğini ancak tamamen siyah giyinen ve yüzlerini örten Kara Blok hareketi üyelerinin endişeye neden olduğunu belirtiyor.

FIFA ise gösteriler nedeniyle endişeye gerek olmadığı görüşünde. FIFA Sözcüsü Delia Fischer, 'Brezilya'nın güvenlikten sorumlu yetkililerine tam güvenimiz var' diyerek, Dünya Kupası sırasında olağanüstü bir durum beklemediklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Dünya KupasıBrezilyaPauloKupasıKara BlokFacebookRioJaneiroFIFASözcüsü Delia FischerDeutsche Welle Türkçe SIDHT/BS

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