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Dünya
Deutsche Welle

Brezilya’da dikkat çekici istifa

Brezilya'da Petrobras adıyla anılan yolsuzluk skandalı iktidarı sallamaya devam ediyor. Adalet Bakanı José Eduardo Cardozo istifasını sundu. Bakan hakkında Brezilya medyasında muhtelif iddialar ortaya atıldı.

01 Mart 2016 14:59

Brezilya Adalet Bakanı José Eduardo Cardozo, Petrobas skandalıyla ilgili tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde istifasını sundu. Cardozo'nun istifası, Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla duyuruldu.

Brezilya medyası, Cardozo'nun, emrindeki Federal Polisi yolsuzluk soruşturmasında engellemediği gerekçesiyle iktidardaki İşçi Partisi'nin hedefi haline geldiğini ve üzerindeki baskının arttığını ileri sürdü.

İşçi Partisi'ni sarsan skandal

Devlete bağlı Petrobas petrol şirketindeki yolsuzluklarla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda İşçi Partili politikacı ve eski Petrobas üst düzey yöneticisinin yanı sıra özel sektörden de üst düzey yöneticiler soruşturma kapsamına alınmıştı.

Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Bahia Başsavcısı Wellington Cesar'I Cardozo'nun yerine Adalet Bakanlığı görevine atadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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