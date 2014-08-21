Brezilya'da devlet başkanlığı için kadın adaylar yarışıyor

Brezilya'da 5 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin adaylarından Eduardo Campos'un uçak kazasında ölümü üzerine yerini yardımcısı Marina Silva aldı. Brezilya Sosyalist Partisi (PSB) Genel Başkanı Roberto Amaral, 56 yaşındaki Marina Silva'nın parti yönetimince oy birliğiyle yeni aday olarak belirlendiğini açıkladı. 49 yaşındaki Campos'u taşıyan özel jet, geçen hafta Santos'ta düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı.

'İkinci tura gidilmesi halinde kazanabilir'

Kamuoyu yoklamalarına göre Campos başkanlık yarışında üçüncü sırada geliyordu. Pazartesi sonuçları açıklanan güncel bir ankete göre halen iş başındaki Dilma Rousseff'in oy oranı yüzde 36, Marina Silva'nın yüzde 21, merkezdeki Sosyal Demokrat Parti (PSDB) adayı Aécio Neves'in ise yüzde 20'yi buluyor. Ankete göre seçimlerin ikinci tura kalması halinde Silva, Rousseff'ten yüzde 4 daha fazla oy olacak.

Silva, 2010 devlet başkanlığı seçimlerinde Yeşiller Partisi'nin (PV) adayı olarak yarışmış ve sürpriz bir şekilde üçüncü olmuştu. Silva bu seçimlere "Sürdürülebilirlik Platformu" (Rede Sustentabilidade) adı altında kurduğu yeni bir siyasi oluşumla katılmak istemiş, ancak bürokratik engeller üzerine PSB'ye geçmişti.

'Yolsuzluğa bulaşmadı'

Gözlemcilere göre Silva, seçmen nezdinde "yolsuzluğa bulaşmamış siyasetçi" olarak görülüyor. Siyasi analistlere göre Silva, hoşnutsuzluklarını geçen yıl gösterilerle ortaya koyan kitlelerin desteğini toplayabilir.

Rousseff başkanlığındaki hükümete verdiği desteği geçen yıl çeken PSB, iktidardaki İşçi Partisi (PT) ile muhalefetteki PSDB arasında seçmene "üçüncü yol" seçeneği sunmak istiyor.

Seçilmesi halinde Silva'nın yardımcısı Beto Albuquerque olacak. Albuquerque, uçak kazasında ölen Campos'a yakın isimler arasında yer alıyor. Federal milletvekili Beto Albuquerque, PSB'nin ılımlı kanadına mensup ve birçok eyalet yönetiminde sağ partilerle koalisyona destek veriyor. Daha bağımsız bir politikadan yana tavır koyan çevreci Marina Silva ise özellikle tarım sektörüne yönelik eleştirel görüşleriyle biliniyor.