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Sağlık

"Brezilya'da balık derisi yaraları iyileştirdi" iddiası

Hasta, vücuduna sarılmış balık derileriyle gezmenin ilginç bir deneyim olduğunu söyledi

16 Aralık 2016 15:54

Brezilya'da geçirdiği bir kazada boynunda ve kollarında yanıklar oluşan Maria Ines Candido da Silva, doktorlar tarafından uygulanan altenatif tedavi yöntemiyle olan 'balık derisi'yle sağlığına kavuştuğu öne sürüldü.

36 yaşındaki kadının yanık yaraları, Brezilya’da bulunan “tilapia” balığının derisiyle sarıldı. Silva, vücuduna sarılmış balık derileriyle gezmenin “ilginç bir deneyim” olduğunu belirtti. 11 gün boyunca boynunda ve yüzünde balık derisi ile gezen Silva, hiç acı hissetmediğini vurguladı.

Silva’nın sol eline 20 gün boyunca uygulanan balık derisiyse birkaç kez değiştirildi. Deri Silva’nın cildinden vazelin ile ayrıldı. Uygulanan tedavi, 50 hasta üzerinde başarılı sonuç verdi.

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