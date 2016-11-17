Brezilya'da askeri yönetim isteyenler meclisi bastı

Brezilya'da askerin yönetime gelmesini isteyen bir grup eylemci, Kongre‘nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ni bastı. Olay, Devlet Başkanı Michel Temer’in sunduğu ve bütçede kısıtlamaların reformu konusundaki önerge üzerinde tartışılırken meydana geldi. Sağ eğilimli göstericiler Kongre’nin cam kapısını kırarak içeri girdi, ülkenin milli marşını okuyarak, iktidardaki hükümetin yolsuzluk nedeniyle düşürülmesini talep etti. Çıkan arbedenin ardından güvenlik güçleri zor kullanarak protestocu grubu bina dışına çıkarttı.

Devlet Başkanı Sözcüsü: Protesto eylemi hakarettir

Devlet Başkanı Temer'in sözcüsü Alexandre Parola, eylemi "hakaret" olarak niteleyerek, bunun "demokratik şekilde bir arada yaşamanın normlarına aykırı olduğunu” söyledi. Brezilya’da 1964-1985 yılları arasında iktidarı ele geçiren askeri rejim ülkeyi baskı ortamında yönetmişti. Bu dönemde resmî açıklamalara göre toplam 430 kişi hayatını kaybetmişti.

Brezilya iki yıldan bu yana ağır ekonomik kriz içinde bulunuyor. Göstericiler, ülkenin 1970’li ve 80’li yıllarda ekonomik canlanma yaşadığını ileri sürerek askerî yönetime geri dönülmesini talep ediyorlar.

Brezilya ağır resesyondan geçiyor. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının geçen yıl itibarıyla 3,8 gerilediği açıklandı. Bu yıl için de gerileme trendinin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde Brezilya sürekli olarak kitlesel protesto gösterileri ile sarsıldı. Buna ek olarak ülke Devlet Başkan Temer'in kabinesinin adının da karıştığı yolsuzluk skandallarına bulaşmış durumda.

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