T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brezilya'da askeri yönetim isteyenler meclisi bastı

Brezilya’da, askeri yönetimin iktidara gelmesini talep eden göstericiler başkent Brasilia'da bulunan Ulusal Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ni bastı.

17 Kasım 2016 22:41

Brezilya'da askerin yönetime gelmesini isteyen bir grup eylemci, Kongre‘nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ni bastı. Olay, Devlet Başkanı Michel Temer’in sunduğu ve bütçede kısıtlamaların reformu konusundaki önerge üzerinde tartışılırken meydana geldi. Sağ eğilimli göstericiler Kongre’nin cam kapısını kırarak içeri girdi, ülkenin milli marşını okuyarak, iktidardaki hükümetin yolsuzluk nedeniyle düşürülmesini talep etti. Çıkan arbedenin ardından güvenlik güçleri zor kullanarak protestocu grubu bina dışına çıkarttı.

Devlet Başkanı Sözcüsü: Protesto eylemi hakarettir

Devlet Başkanı Temer'in sözcüsü Alexandre Parola, eylemi "hakaret" olarak niteleyerek, bunun "demokratik şekilde bir arada yaşamanın normlarına aykırı olduğunu” söyledi. Brezilya’da 1964-1985 yılları arasında iktidarı ele geçiren askeri rejim ülkeyi baskı ortamında yönetmişti. Bu dönemde resmî açıklamalara göre toplam 430 kişi hayatını kaybetmişti.

Brezilya iki yıldan bu yana ağır ekonomik kriz içinde bulunuyor. Göstericiler, ülkenin 1970’li ve 80’li yıllarda ekonomik canlanma yaşadığını ileri sürerek askerî yönetime geri dönülmesini talep ediyorlar.

Brezilya ağır resesyondan geçiyor. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının geçen yıl itibarıyla 3,8 gerilediği açıklandı. Bu yıl için de gerileme trendinin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde Brezilya sürekli olarak kitlesel protesto gösterileri ile sarsıldı. Buna ek olarak ülke Devlet Başkan Temer'in kabinesinin adının da karıştığı yolsuzluk skandallarına bulaşmış durumda.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/afp/ÇA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BrezilyaBrasiliaUlusal KongreTemsilciler MeclisiKongre&lsquo;ninDevlet Başkanı Michel Temer&rsquo;inKongre&rsquo;ninBaşkanı Sözcüsü: ProtestoBaşkanı TemerAlexandre ParolaDevlet Başkan TemerDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24