Brezilya'da askeri darbe isteyen eylemciler meclisi bastı

Brezilya'da, "askeri darbe" isteyen bir grup eylemci, yasama organı Ulusal Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ni bastı.

Hükümeti yolsuzluk skandalları nedeniyle suçlayan en az 40 eylemci, meclis oturumu sırasında korumaların engelini aşarak salona girdi ve kürsüyü ele geçirdi.

Protestocular, 1964-1985 yılları arasında ülkeyi yöneten askeri rejimin "geri getirilmesi gerektiğini" savundu.

Binanın cam kapılarını kırarak içeri giren protestocular, kürsüden "General buraya, General buraya" diye slogan attı ve Brezilya milli marşını söyledi.

Protestocuların tamamı gözaltına alındı.

Polis ve diğer protestocular ise meclis binası dışında da çatışmaya devam etti.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in sözcüsü Alexandre Parola, protestocuların meclis baskınını "demokraside farklı normların birlikteliğine yönelik bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Ulusal Kongre üyelerinden Betinho Gomes de, "Bu, uyarı niteliğindeki ve endişe verici bir olay. Aşırılıklar çağına geri dönüyoruz" dedi.

Brezilya hükümetine yönelik yolsuzluk iddiaları ülke çapında protestolara neden olmuş, hükümeti yolsuzlukla ve ekonomik durgunluğa neden olmakla suçlayan on binlerce gösterici, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i istifaya çağırmıştı.

Ulusal Kongre'nin üst kanadı olan Senato, bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Rousseff'in görevden alınmasına karar vermişti.

Brezilya'da Çarşamba günü ayrıca, Rio de Janeiro kentinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, şehirdeki mali krizin çözülmesine yönelik kemer sıkma politikalarının tartışıldığı eyalet meclisinin önünde toplanmıştı.

Göstericilerin çoğu, aralarında öğretmen ve polis görevlilerinin de olduğu kamu çalışanlarıydı.

Fransız haber ajansı AFP, Brezilya polisinin göstericilere biber gazı, plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ettiğini bildirmişti.

Brezilya'da, kamu görevlilerinin aylardır maaşlarını alamadığı biliniyor.