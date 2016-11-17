T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Brezilya'da askeri darbe isteyen eylemciler meclisi bastı

Yolsuzluk skandallarıyla sarsılan ülkenin askeri rejim tarafından yönetilmesini isteyen en az 40 eylemci, yasama organı Ulusal Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ni bastı. Protestocular gözaltına alındı.

17 Kasım 2016 18:54

Brezilya'da, "askeri darbe" isteyen bir grup eylemci, yasama organı Ulusal Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ni bastı.

Hükümeti yolsuzluk skandalları nedeniyle suçlayan en az 40 eylemci, meclis oturumu sırasında korumaların engelini aşarak salona girdi ve kürsüyü ele geçirdi.

Protestocular, 1964-1985 yılları arasında ülkeyi yöneten askeri rejimin "geri getirilmesi gerektiğini" savundu.

Binanın cam kapılarını kırarak içeri giren protestocular, kürsüden "General buraya, General buraya" diye slogan attı ve Brezilya milli marşını söyledi.

Protestocuların tamamı gözaltına alındı.

Polis ve diğer protestocular ise meclis binası dışında da çatışmaya devam etti.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in sözcüsü Alexandre Parola, protestocuların meclis baskınını "demokraside farklı normların birlikteliğine yönelik bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Ulusal Kongre üyelerinden Betinho Gomes de, "Bu, uyarı niteliğindeki ve endişe verici bir olay. Aşırılıklar çağına geri dönüyoruz" dedi.

Brezilya hükümetine yönelik yolsuzluk iddiaları ülke çapında protestolara neden olmuş, hükümeti yolsuzlukla ve ekonomik durgunluğa neden olmakla suçlayan on binlerce gösterici, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i istifaya çağırmıştı.

Ulusal Kongre'nin üst kanadı olan Senato, bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Rousseff'in görevden alınmasına karar vermişti.

Brezilya'da Çarşamba günü ayrıca, Rio de Janeiro kentinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, şehirdeki mali krizin çözülmesine yönelik kemer sıkma politikalarının tartışıldığı eyalet meclisinin önünde toplanmıştı.

Göstericilerin çoğu, aralarında öğretmen ve polis görevlilerinin de olduğu kamu çalışanlarıydı.

Fransız haber ajansı AFP, Brezilya polisinin göstericilere biber gazı, plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ettiğini bildirmişti.

Brezilya'da, kamu görevlilerinin aylardır maaşlarını alamadığı biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YolsuzlukUlusal KongreTemsilciler MeclisiProtestocularGeneralBrezilyaDevlet Başkanı Michel TemerAlexandre ParolaKongreBetinho GomesAşırılıklarDevlet Başkanı Dilma RousseffSenatoRousseffRioJaneiroAFP Brezilya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24