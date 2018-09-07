Brezilya'da aşırı sağcı başkan adayı bıçaklandı!

Brezilya'da aşırı sağcı başkan adayı Jair Bolsonaro,

Juiz de Fora kentinde katıldığı bir yürüyüşte karnından bıçaklandı. Bolsonaro'nun oğlu, başkan adayının yarasının yüzeysel olduğunu bildirdi.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzluk ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde şimdiden eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ardından en popüler ikinci aday haline getirdi.

Bolsonaro'nun seçim ortağı Brezilya Emeğin Yenilenmesi Partisinden emekli General Hamilton Mourao ise kısa süre önce Brezilya'nın yolsuzluk sorununun çözülmesi için ordunun yönetime müdahale etmesi gerektiğini savunan yorumlarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.