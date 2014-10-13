Brezilya'da Aecio Neves önde gidiyor



Eski Çevre Bakanı Marina Silva, 5 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 21,3'ünü alarak yarış dışı kalmıştı.

Halen görev başında bulunan Dilma Rousseff oyların yüzde 41,6'sını alarak sandıktan birinci çıkmış, seçim öncesi anketlerde oy oranı yüzde 22 dolayında seyreden Aecio Neves ise sürpriz bir çıkış yaparak yüzde 33,6'ya ulaşmıştı.

Silva'nın 26 Ekim'de gidilecek ikinci turda hangi adaya destek vereceği merak ediliyordu.

Brezilya'nın askeri diktatörlük dönemi sonrası halk oyuyla seçilen ilk devlet başkanı Tancredo Neves'in torunu olan Aécio Neves, hafta sonunda yaptığı bir açıklamayla Silva'nın bir dizi talebini seçim vaatleri arasına aldı.

54 yaşındaki Neves'in vaatleri arasında özerk bölgelerde yerli haklarının güçlendirilmesi, tarım reformunun genişletilmesi ve yönetici pozisyonlarına yeniden seçilmeye son verilmesi gibi noktalar yer alıyor.

'İşçi Partisi iktidarı yıprandı'

Merkez sağdaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSDB) adayı Neves'in vaatleri Marina Silva'yı ikna etti. Silva, seçimlerde oyunu Neves'e vereceğini açıkladı.

Geçen hafta sonuçları açıklanan bir kamuoyu yoklamasına göre Neves, İşçi Partisi (PT) adayından büyük farkla önde gidiyor. Oyunu Aécio Neves'e vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 64'ü bulurken, Rousseff yanlılarının oranı yüzde 18'de kalıyor.

Brezilya, bu yılın ilk yarısında resesyona girdi. Gecekondu semtlerinde artan suç oranı, eğitim ve sağlık sisteminde yaşanan sorunlar ve yolsuzluktan PT iktidarını sorumlu tutanların sayısı artıyor. Gelişmeler Rousseff'in yıpranmasına yol açtı.

Neves, 2003 – 2010 yılları arasında ülkenin zengin eyaletlerinden Minas Gerais'in valiliği görevinde bulunmuştu.