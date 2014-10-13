T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brezilya'da Aecio Neves önde gidiyor

Brezilya'da Sosyalist Parti adayı olarak girdiği devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Marina Silva, ikinci turda merkez sağın adayı Aecio Neves'e destek vereceğini açıkladı. Anketlerde Neves önde gidiyor.

13 Ekim 2014 17:58


Eski Çevre Bakanı Marina Silva, 5 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 21,3'ünü alarak yarış dışı kalmıştı.

Halen görev başında bulunan Dilma Rousseff oyların yüzde 41,6'sını alarak sandıktan birinci çıkmış, seçim öncesi anketlerde oy oranı yüzde 22 dolayında seyreden Aecio Neves ise sürpriz bir çıkış yaparak yüzde 33,6'ya ulaşmıştı.

Silva'nın 26 Ekim'de gidilecek ikinci turda hangi adaya destek vereceği merak ediliyordu.

Brezilya'nın askeri diktatörlük dönemi sonrası halk oyuyla seçilen ilk devlet başkanı Tancredo Neves'in torunu olan Aécio Neves, hafta sonunda yaptığı bir açıklamayla Silva'nın bir dizi talebini seçim vaatleri arasına aldı.

54 yaşındaki Neves'in vaatleri arasında özerk bölgelerde yerli haklarının güçlendirilmesi, tarım reformunun genişletilmesi ve yönetici pozisyonlarına yeniden seçilmeye son verilmesi gibi noktalar yer alıyor.

'İşçi Partisi iktidarı yıprandı'

Merkez sağdaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSDB) adayı Neves'in vaatleri Marina Silva'yı ikna etti. Silva, seçimlerde oyunu Neves'e vereceğini açıkladı.

Geçen hafta sonuçları açıklanan bir kamuoyu yoklamasına göre Neves, İşçi Partisi (PT) adayından büyük farkla önde gidiyor. Oyunu Aécio Neves'e vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 64'ü bulurken, Rousseff yanlılarının oranı yüzde 18'de kalıyor.

Brezilya, bu yılın ilk yarısında resesyona girdi. Gecekondu semtlerinde artan suç oranı, eğitim ve sağlık sisteminde yaşanan sorunlar ve yolsuzluktan PT iktidarını sorumlu tutanların sayısı artıyor. Gelişmeler Rousseff'in yıpranmasına yol açtı.

Neves, 2003 – 2010 yılları arasında ülkenin zengin eyaletlerinden Minas Gerais'in valiliği görevinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Brezilya Sosyalist PartiMarina SilvaAecio NevesNevesBakanı Marina SilvaEkimDilma RousseffTancredo NevesAécio NevesSilvaPartisiSosyal Demokrat PartiRousseffMinas GeraisDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtr/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24