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BREZİLYA'DA "HOLİGAN" OPERASYONU RİO DE JANEİRO (A.A)

16 Eylül 2010 14:08

-BREZİLYA'DA "HOLİGAN" OPERASYONU RİO DE JANEİRO (A.A) - 16.09.2010 - 2014 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Brezilya'da, holiganlara karşı yürütülen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Polis yetkilileri, ''Holigan Operasyonu'' çerçevesinde Rio de Janeiro ve çevresinde 160 polisin, cinayet, yasa dışı silah bulundurma ve çete oluşturmakla suçlanan 19 kişiyi aradığını açıkladı. Operasyonda 13 kişinin yakalandığını ve gözaltına alındığını kaydeden polis şefi Allan Turnowski, Dünya Kupası ve olimpiyatlara kadar polisin operasyonunun sıkı şekilde süreceğini belirtti. 2016 Yaz Olimpiyatları da Rio'da düzenlenecek.  Brezilya'da polisin daha etkin müdahalesi sayesinde futbol maçlarındaki şiddet azalsa da taraftarlar arasında statların dışındaki kavgalar hala devam ediyor. Rio'da 5 ay önce oynanan Vasco de Gama-Flamengo maçında 1 taraftar vurularak öldürülmüş, 3 taraftar yaralanmıştı.

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