Brezilya'da 20 yıllık kemer sıkma paketi onaylandı

Brezilya senatosu ülkede kamu harcamalarının 20 yıl süresince kesilmesini öngören yasa değişikliğini onayladı.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer tarafından başarı olarak görülen kemer sıkma kararı, ülkenin başkenti Brasilia ve 12 ayrı eyalette şiddet içeren gösterilere neden oldu.

Temer 2016 yılı başında göreve geldiğinde ülkenin uzun yıllardır içinde bulunduğu ekonomik krizi aşacağını vaat etmişti.

Muhalefet partileri kemer sıkma önlemlerinin özellikle devlet yardımının ulaşmadığı bölgelerde sağlık ve eğitimi vuracağını söylüyor.

Brezilya senatosu yasa değişikliğini görüştüğü sırada binlerce gösterici sokaklara döküldü.

Oylamanın ardından gösterilerin çoğu şiddetli hale geldi.

Başkent Brasilia'da protestocular bir otobüsü ateşe verdikten sonra Temer hükümetini desteklediğini ileri sürdükleri Globo televizyonunun ofisine doğru yürümeye başladı. Ancak göstericiler polis tarafından engellendi.

Sao Paulo kentinde ise devlete ait Endüstri Federasyonu'nun merkezi saldırıya uğradı.

Yasa değişikliği 19'a karşı 53 oyla kabul edildi.

Senato'da hükümetin temsilcisi Romero Juca, "Biz kazandık. Önemli olan buydu: fırtınanın ortasında sonuca ulaşabilmek" dedi.

Brezilya'da PEC 55 olarak bilinen kemer sıkma önlemlerine göre yasama, yürütme ve yargıyla ilgili harcamalar dondurulacak ve bu alanlardaki harcamaların sadece bir önceki yılın enflasyon oranı kadar artmasına izin verilecek.

Hükümet bunun ekonomik büyüme ve yatırımları artırmak ve cari açığı kontrol etmek için gerekli olduğunu savunuyor.

Pakete karşı çıkanlar ise 20 yıllık kemer sıkma politikalarından yoksulların en çok etkilenen kesim olacağını söylüyor.

Kemer sıkma önlemleri Perşembe günü yürürlüğe giriyor.