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BBC Türkçe

Brezilya Yüksek Mahkemesi: Eski devlet başkanı Lula'nın hapis cezası ertelenmemeli

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yolsuzluk suçlaması yüzünden aldığı 12 yıl hapis cezasının ertelenmesi talebini reddetti. Bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde en çok destek verilen isim olarak ortaya çık

29 Nisan 2018 20:30

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yolsuzluk suçlaması yüzünden aldığı 12 yıl hapis cezasının ertelenmesi talebini reddetti.

6'ya 5 oyla alınan karara göre ülke tarihinin en popüler liderlerinden olan solcu Lula'nın hapse girmesi gerekebilir. Hatta bunun bürokratik işlemlerin tamamlanmasının hemen ardından gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Lula, yolsuzluk, kara para aklama ve rüşvet suçlamalarından ötürü aldığı hapis cezasını temyize götürmüştü. Temyiz kararını beklerken yüksek mahkemeden hapis kararının ertelenmesi talebinde bulundu. Ancak yüksek mahkeme bu talebi reddetti.

Lula'nın ülkede bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olması söz konusuydu.

Düzenlenen anketlerde başkanlığı kazanacak isim olarak en çok Lula'nın ismi öne çıkıyor.

Başkanlık seçimlerinin Ekim ayında düzenlenmesi bekleniyor.

İşçi Partisi'nin eski lideri olan Lula'nın ismi, devlete ait petrol şirketi Petrobras etrafında dönen rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla beraber anılıyor.

Lula'nın en büyük destekçilerinden eski devlet başkanı Dilma Rousseff de suçlamaların odağında.

İkili suçlamaları reddederken ülkenin zengin oligarklarının komplosuna maruz kaldıklarını öne sürüyor.

Lula, suçlamaların ve mahkeme kararının Ekim ayında aday olmasının engellenmesi amacıyla ortaya çıktığını iddia ediyor.

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