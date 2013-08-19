Brezilya ve Arjantin, Che Guevara'nın öldürülmesi için işbirliği yaptı

Erol Anar

Brezilya'da son günlerde ortaya çıkarılan diktatörlük dönemi (1964-1985) gizli belgelerine göre, o dönem Brezilya ve Arjantin, efsanevi gerilla Ernesto Che Guevara'nın öldürülmesi için Bolivya hükümetini desteklediler ve işbirliği yaptılar.

Bolivyalı askerlere Arjantin silah, Brezilya eğitim verdi

Juan Carlos Ongania'nın askeri diktatörlük döneminde (1966-1970) Arjantin, Bolivya'ya napalm bombası ve başka silahlar vererek, Che Guevara'nın yakalanması için yardım etti. Brezilya ise, ülkenin Rio Grande de Sul bölgesinde, gerillaya karşı savaş teknikleri konusunda bazı Bolivyalı askerlere özel eğitim verdi, ayrıca 4 Bolivyalı pilotu da eğitti.

Brezilya Devlet Hava Kuvvetleri'nin (EMFA) arşivlerine göre, Bolivyalı pilotların eğitimi resmi olarak değil, gizli ve stratejik olarak yapıldı.

Brezilya, Che’nin kendi topraklarına geçeceğinden korkuyordu

Ağustos 1967'deki belgelere göre Brezilya rejimi, Che Guevara liderliğindeki gerilla grubunu gözetim altına aldı. Çünkü Che ve onun kumandası altındaki gerillaların Brezilya topraklarına geçebileceğinden korkuyordu.

EMFA belgelerine göre ABD ve Arjantin, Bolivya'ya 100 napalm bombası verdiler ve ayrıca yakalanan gerilla başına da 100 libra ödül koydular. Bu bombalar, ABD tarafından 1960-1970'li yıllarda Vietnam'da kullanılan bombaların aynısı idi.