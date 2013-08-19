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Dünya

Brezilya ve Arjantin, Che Guevara'nın öldürülmesi için işbirliği yaptı

Brezilya'da diktatörlük dönemine ait gizli belgelerden ülkenin, Bolivyalı askerleri gerilla tatktiklerine karşı eğitti, Arjantin'in de Bolivya'ya napalm bombası vererek, Che Guevara'nın yakalanması için yardım ettiği ortaya çıktı

19 Ağustos 2013 04:28

 

Erol Anar

Brezilya'da son günlerde ortaya çıkarılan diktatörlük dönemi (1964-1985) gizli belgelerine göre, o dönem Brezilya ve Arjantin, efsanevi gerilla Ernesto Che Guevara'nın öldürülmesi için Bolivya hükümetini desteklediler ve işbirliği yaptılar.

 

Bolivyalı askerlere Arjantin silah, Brezilya eğitim verdi

 

Juan Carlos Ongania'nın askeri diktatörlük döneminde (1966-1970) Arjantin, Bolivya'ya napalm bombası ve başka silahlar vererek, Che Guevara'nın yakalanması için  yardım etti. Brezilya ise, ülkenin Rio Grande de Sul bölgesinde, gerillaya karşı savaş  teknikleri konusunda bazı Bolivyalı askerlere özel eğitim verdi, ayrıca 4 Bolivyalı pilotu da eğitti.

Brezilya Devlet Hava Kuvvetleri'nin (EMFA) arşivlerine göre, Bolivyalı pilotların eğitimi resmi olarak değil, gizli ve stratejik olarak yapıldı.

 

Brezilya, Che’nin kendi topraklarına geçeceğinden korkuyordu

 

Ağustos 1967'deki belgelere göre Brezilya rejimi, Che Guevara liderliğindeki gerilla grubunu gözetim altına aldı. Çünkü Che ve onun kumandası altındaki gerillaların Brezilya topraklarına geçebileceğinden korkuyordu.

EMFA belgelerine göre ABD ve Arjantin, Bolivya'ya 100 napalm bombası verdiler ve ayrıca yakalanan gerilla başına da 100 libra ödül koydular. Bu bombalar, ABD tarafından 1960-1970'li yıllarda Vietnam'da kullanılan bombaların aynısı idi.

 

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