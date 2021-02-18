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Koronavirüs

Brezilya: Sinovac aşısı İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili

18 Şubat 2021 13:54

Çin'in Sinovac şirketinin Brezilyalı ortağı Butantan Biyomedikal Merkezi, CoronaVac isimli  yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının, İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğunu belirtti.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Brezilya Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı da etkili olduğu sonucuna vardıkları duyuruldu. 

Aşıların varyantlara etkililik oranı hakkında kesin bilgi verilmedi. 

 

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