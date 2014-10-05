Brezilya sandık başına gitti



Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, anketlere göre seçim yarışını önde götürüyor ancak ilk turda zaferini ilan edememesi halinde ikinci turda yarışmak zorunda kalabilir. Devlet başkanlığı yarışının diğer adayları sosyal demokrat siyasetçi Aecio Neves ve sosyal liberal Marina Silva. İki aday 26 Ekim tarihinde öngörülen ikinci turda Rousseff'in karşısına çıkmak için başabaş bir mücadele sürdürüyor.

Son anketlere göre Rousseff'in aldığı oy oranları yüzde 40,6 ile yüzde 46 arasında değişiyor. Neves'in oy oranı yüzde 24-27 aralığında seyrederken Silva'nın oyları yüzde 21 ila 24 arasında tahmin ediliyor.

Rousseff'in ilk turda zaferini ilan etmesi için, oyların yüzde 50'sini alamasa bile diğer adayların aldığı oydan fazla oy alması yeterli.

Seçimlerde devlet başkanının yanı sıra 513 parlamento üyesi, 27 eyalet valisi ve senatörlerin üçte biri de belli olacak. Oylama sırasında 400 bin güvenlik görevlisi görev yapıyor.

Brezilya'da 1996 yılından beri elektronik oy kullanma makineleriyle oylama yapılıyor dolayısıyla oy oranlarının yerel saatle gece yarısı belli olması bekleniyor.