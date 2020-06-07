Brezilya Sağlık Bakanlığı Koronavirüs verilerini siteden kaldırdı

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Brezilya Sağlık Bakanlığı bazı eyalet yetkililerinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sayılarını daha fazla federal fon alabilmek için yüksek gösterdiğini iddia etti. Bakanlık, internet sitesinden bazı Covid-19 verilerini sildi.

The New York Times'da yer alan habere göre, 672 binden fazla Covid-19 vakasının kaydedildiği Brezilya'da Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey görevde olan iş insanı Carlos Wizard, hükûmetin bazı eyalet yetkililerinin Covid-19 ölüm ve vaka sayılarını federal hükûmete bilerek yüksek söylediğinden şüphelendiğini açıkladı.

Wizard, "Yerel yetkililer daha fazla fon almak için herkesi Covid-19 olarak kaydediyorlar" ifadelerini kullandı.

Wizard'ı açıklamaları tepki çekerken yapılan bir araştırma 35 binden fazla Covid-19 ölümünün kaydedildiği Brezilya'da en az 5 şehirde ölümlerin sayısının kaydedilenden fazla olduğunu ortaya koydu.