Brezilya resesyonda



Brezilya hükümeti 2016 yılının devlet finansmanıyla ilgili olarak kötümser tahminlerde bulundu. Faiz dışı bütçe açığının yüzde 0,34'ü bulacağı tahmin ediliyor. Daha önceki tahminlerde bütçenin yüzde 0,7 oranında faiz dışı fazla vermesi beklenmekteydi. Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in, mali durumun düzeltilebilmesi için Kongre'ye baskı yapacağı bildiriliyor. Kredi derecelendirme şirketleri Brezilya'ya, kredi notunun daha düşürülebileceği uyarısında bulunmuştu. Rousseff'in acilen hazineye yeni gelir kaynağı bulması gerekiyor. Brezilya Kongresi'nnin popüler olmayan tasarruf önlemlerine direnmesi bekleniyor. Planlama Bakanı Nelson Barbosa bir dizi önlemle bütçenin açık vermesinin önlenebileceğini söyledi.

Brezilya ekonomisi ilkbaharda hızla daralarak resesyona girmişti. Ülkede üretilen mal ve hizmetlere tekabül eden Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 oranında düşmüştü. Ekonomik küçülmenin bu oranı bulması iktisatçılarca beklenmemekteydi. Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya yıla yüzde 0,7'lik negatif büyümeyle girmişti. Milli gelirin kesintisiz iki çeyrekte azalması iktisat ilminde ‘resesyon' olarak tanımlanıyor.

Önlemler çare olmadı

Brezilya'daki ekonomik krizden devlet başkanı sorumlu tutuluyor. Rousseff'in popülaritesi son anketlerde tek haneli oranlara geriledi. Devlet başkanının bütçe harcamalarını azaltıp vergi gelirlerini artırma yolundaki çabaları yatırımcı ve tüketicinin kaybolan güvenini yeniden kazanmaya yetmedi. Doğrudan sermaye yatırımları ilkbaharda yüzde 8,1 oranında azaldı. Yatırımların ki yıldır sürekli azalma gösterdiği Brezilya resmi istatistiklerin tutulduğu 1996 yılından bu yana böyle bir durumla karşılaşmamıştı.