Brezilya polisi: Yunanistan Büyükelçisi öldürülmüş olabilir

Brezilya polisinin Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Nova Iguaçu'da yanmış bir aracın içinde bir ceset bulduğu bildirildi. Yetkililer, cesedin üç gündür kendisinden haber alınamayan Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Amiridis'e ait olabileceğini ifade etti.

Yanan aracın, büyükelçinin kiraladığı aracın plakasıyla örtüştüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililer cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise cesedin büyükelçiye ait olduğunu teyit edecek bilgiye henüz sahip olmadıklarını açıkladı.

Büyükelçi 3 gündür kayıptı

Ailesiyle birlikte tatilde olduğu açıklanan 59 yaşındaki büyükelçinin eşi üç gün önce polise Amiridis'in kayıp olduğunu bildirmişti.

Yunanistan'ın Brezilya delegasyonu büyükelçiyle en son pazartesi görüştüklerini söyledi. Folha de Sao Paulo gazetesine açıklama yapan elçilik kaynaklarına göre de Amiridis resmi olarak 9 Ocak'a kadar tatilde olacaktı.

2001 – 2004 yılları arasında Rio de Janeiro başkonsolosu olarak görev yapan Amiridis bu yıl Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi olarak görevine başlamıştı. Amiridis, 2012'den 2016'ya kadar da Yunanistan Libya Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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dpa/afp/SÖ/GA