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BBC Türkçe

Brezilya polisi göstericilere kiliseden ateş açtı

Rio de Janeiro ketinde kemer sıkma planlarına karşı düzenlenen protestolara müdahale eden polis, bir kiliseden göstericilere plastik mermilerle ateş açtı. Rio Piskoposluğu olay hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.

07 Aralık 2016 12:10

Rio de Janeiro ketinde kemer sıkma planlarına karşı düzenlenen protestolara müdahale eden polis, bir kiliseden göstericilere plastik mermilerle ateş açtı.

Rio'daki Katolik yetkililer, polisin "işgalini" kınadı ve olayın araştırılacağı sözü verdi.

Göstericilerin büyük kısmını aylardır maaşları ödenmeyen kamu işçileri oluşturuyor.

Rio polisi, bütçenin görüşüldüğü il meclisi binası önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Yaşanan çatışma sırasında bazı polisler, meydana bakan bir kiliseye girerek buradan göstericilere plastik mermilerle ateş etti.

Olaylar sırasında gösterici ve polislerden yaralananlar oldu.

Dışarıda çatışma yaşanırken, meclis binası içinde siyasiler Rio kentinin eyalet bütçesindeki 5 milyar dolardan fazla açığı kesintilerle kapatma planlarını oyluyordu.

Protestolara katılan Rio Petrol İşçileri Sendikası Sözcüsü Ronald Moreno, "Bugün burada sadece kamu çalışanları yok, tüm halk var. Bu yolsuzluğa karşı bir savaş. Siyasiler oylarını halka karşı kullanıyor, lükslerinden vazgeçmek istemiyorlar" dedi.

Rio'da bulunan BBC muhabiri Julia Carneiro son haftalarda benzer protestolar düzenlendiğini, ancak dün yaşananların şu ana kadarki en şiddetli çatışmalar olduğunu belirtti.

Brezilya federal hükümeti geçen ay Rio kentinin hesaplarını dondurarak borçlarını ödemesini talep etmişti.

Rio'daki finansal krizde bu yaz kentte düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın etkisi var.

Yetkililer olimpiyatlardan önce ekonomik kriz yaşandığını ve olimpiyatların güvenliğini sağlayacak paralarının olmadığını açıklamıştı.

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